Клишас сообщил о подготовке поправок в закон о выборах президента

Совет Федерации и Центризбирком совместно заняты разработкой поправок в закон о выборах президента России, сообщил ТАСС сенатор Андрей Клишас. По его словам, проект должен поступить на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию.

В своем комментарии Клишас уточнил, что речи о глобальных изменениях законодательства не идет. При этом он не стал распространяться, о том, какие именно положения должны подвергнуться правкам.

"Да, идет совместная работа. Это точечная отработка отдельных моментов с учетом правоприменительной практики. Сейчас идет анализ итогов единого дня голосования. Никаких глобальных изменений не будет", — заявил сенатор.

О возможности внесения поправок в закон о выборах главы государства сообщил журналистам вечером 10 сентября зампред ЦИК Николай Булаев. Он объяснил необходимость правок потребностью в актуализации положений документа.

Фото: Telegram-канал Андрея Клишаса