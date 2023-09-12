Исторические шлюзы Шлиссельбурга перешли в собственность Ленобласти

Староладожские шлюзы Шлиссельбурга перешли из муниципальной собственности в областную, сообщили 12 сентября в администрации Ленобласти. Распоряжение об этом подписал глава региона Александр Дрозденко.

"Передача объекта позволит выделить финансирование из областного бюджета на изыскательные, проектные и реставрационные работы, ориентировочная стоимость которых составит 241 миллион рублей", — объяснили в пресс-службе региональной администрации.

Шлюзы на Староладожском канале были построены в XVIII-XIX веках для обеспечения судоходства между Шлиссельбургом и Новой Ладогой. Работы над его прокладкой начались еще при Петре I.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"