Кулибаба и соратники отказались признавать вину в убийстве тридцатилетней давности

В Городском суде Петербурга 12 сентября состоялось первое заседание по существу дела об убийстве двоих человек, совершенном в 1993 году. Фигуранты дела Владимир Кулибаба, Владимир Карпинский и Анатолий Мотыль поочередно заявили о своей невиновности.

В зависимости от предполагаемой роли в произошедшем фигурантам предъявлены обвинения в бандитизме, покушении на убийство и убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Кулибаба заявил в суде, что "полностью отрицает" причастность к убийству двоих человек и выразил уверенность в том, что в ходе судебного разбирательства не будет предъявлено ни единого доказательства его вины. "Я благодарю уважаемые судьи вас за то, что вы внимательно нас слушаете и все фиксируете, сохраните, пожалуйста, свою независимость и непредвзятость", — приводит его слова объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Карпинский и Мотыль также заявили об отсутствии вины, последний при этом счел нужным заявить, что "в банде не участвовал".

Следующее судебное заседание назначено на полдень 19 сентября.

На прошлой неделе в суде отобрали коллегию присяжных для рассмотрения дела. В ее состав вошли "семь барышень и один мужчина", как уточнили в судебной пресс-службе.

Следствие считает фигурантов дела и находящегося в розыске Марата Аристова причастными к нападению на улице Фрунзе в августе 1993 года, в ходе которого были убиты криминальный авторитет Игорь Савин и его охранник Кирилл Угольников. Второму охраннику, Дмитрию Скворцову, удалось бежать. По версии силовиков, нападавшие состояли в группировке авторитета Константина Яковлева, также известного как Костя Могила.

Фото: Telegram-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"