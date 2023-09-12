Суд в Москве продлил на три месяца срок содержания Стрелкова

Мещанский районный суд Москвы продлил еще на три месяца срок содержания под стражей блогера, экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), сообщила 12 сентября "Медиазона"*. В СИЗО общественному деятелю предстоит оставаться, по меньшей мере, до 18 декабря.

На продлении содержания Стрелкову в СИЗО настаивал следователь, сам фигурант ходатайствовал о переводе под домашний арест. При этом он ссылался на "не самое лучшее состояние здоровья" и добавлял, что не видит для себя возможности скрыться от следствия или каким-либо образом повлиять на его ход.

Суд встал на сторону следствия и продлил арест Стрелкову. Против последнего возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) из-за постов в его Telegram-канале.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram