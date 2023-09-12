По иску прокуратуры суд расторг фиктивный брак жительницы Кронштадта

Прокуратура Петербурга обратилась в суд с требованием признать недействительным брак, заключенный между 34-летней жительницей Кронштадта и 31-летним уроженцем одной из сопредельных стран. Как сообщила надзорному ведомству сама петербурженка, за визит в ЗАГС ей посулили 50 тысяч рублей.

"В прокуратуре невеста пояснила, что за заключение союза ей предложили 50 тысяч рублей, будущего супруга женщина видела два раза — в день подачи заявления и в день свадьбы", — говорится в сообщении ведомства.

Брак был заключен в июне 2021 года. О том, что семейный союз оказался фиктивным, стало известно по результатам проведенной проверки.

В прокуратуре заявили, что фиктивный союз нарушает интересы государства, поскольку в этом случае у иностранца появляется право на получение российского паспорта в приоритетном порядке. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании брака недействительным. Решением суда требование было удовлетворено в полном объеме.

Фото: ЗАКС.Ру