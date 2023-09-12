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Новости 19:38

Финляндия ищет покупателя на свой культурный центр в Петербурге

фото ЗакС политика Финляндия ищет покупателя на свой культурный центр в Петербурге

Правительство Финляндии намерено продать здание культурного центра на Большой Конюшенной улице в Петербурге, сообщила газета Helsingin sanomat. Как заявил изданию гендиректор госкомпании Governia Кай Хейнонен, центр продолжает работать, хотя необходимость в этом уже отсутствует.

По словам Хейнонена, рассматривается как непосредственно продажа здания, так и вариант с бартером. В последнем случае речь идет об обмене здания на принадлежащую России недвижимость в Финляндии. Это связано с тем, что Россия затруднила продажу недвижимости в стране, говорит гендиректор центра.

Культурный центр Финляндии предоставляет в аренду помещения финским и российским компаниям, связанным с Суоми. Хейнонен уточнил, что цена продажи не может составлять более половины стоимости недвижимости. При этом он отказался называть возможную сумму сделки.

Фото: ЗАКС.Ру


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