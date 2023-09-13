Петербургу подтвердили максимальный рейтинг кредитоспособности

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило Петербургу максимальный рейтинг кредитоспособности, сообщили 13 сентября в городском комитете финансов. Прогноз относительно состояния финансов города стабильный.

По данным комфина, АКРА "подтвердило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне AAA(RU) со "Стабильным" прогнозом по национальной рейтинговой шкале и государственных облигаций Санкт-Петербурга <...> на уровне AAA(RU) по национальной рейтинговой шкале".

Показатели кредитного рейтинга Петербурга связаны с уровнем развития экономики и сбалансированностью бюджета, высоким уровнем ликвидности при низкой долговой нагрузке, отметили в Смольном.

Рейтинг ААА означает наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале для Российской Федерации. "Стабильный прогноз" означает, что с большой степенью вероятности рейтинг останется на прежнем уровне в течение ближайших 12-18 месяцев.

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