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Новости 10:53

Минувшая ночь в Петербурге установила температурный рекорд

фото ЗакС политика Минувшая ночь в Петербурге установила температурный рекорд

Ночь на 13 сентября в Петербурге стала самой теплой для этой даты за всю историю наблюдений, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Температура в темное время не опускалась ниже 16,1 градуса по Цельсию.

"Это самая теплая ночь в городе 13 сентября за весь ряд наблюдений, так как предыдущий экстремум почти на градус ниже (+15,2 градуса было в 1969 году)", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что на этом температурные рекорды 13 сентября могут не закончиться. По его предположениям, предстоящий день также имеет все шансы оказаться самым теплым. "Перекроем и среднесуточную температуру воздуха (+18,5 градуса было в 1969 году) и максимальную дневную температуру", — допустил он.

Фото: ЗАКС.Ру


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