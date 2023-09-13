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Новости 11:05

ЗакС поддержал увеличение срока для решения о внеплановой проверке соблюдения трудового законодательства

фото ЗакС политика ЗакС поддержал увеличение срока для решения о внеплановой проверке соблюдения трудового законодательства

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 13 сентября приняли в первом чтении законопроект, подготовленный губернатором Александром Бегловым, который предполагает увеличение сроков принятия решений о проведении проверки соблюдения трудового законодательства органами исполнительной власти и местного самоуправления.  

Сейчас заявления граждан, чиновников, организаций и СМИ о возможном нарушении трудового законодательства должны рассматривать в течении трех дней. Смольный хочет увеличить этот срок до десяти дней. В пояснительной записке к документу сказано, что нынешних сроков недостаточно для принятия обоснованного решения о внеплановой проверке. Также законом предлагается упростить коммуникацию между органами власти с помощью электронного обмена документов. 

Константин Леньков


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