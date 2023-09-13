Абрамченко: Данные с беспилотников будут автоматически рассматриваться как доказательства нарушений

Полученные с беспилотных аппаратов данные будут автоматически рассматриваться в качестве доказательной базы в случае выявления нарушений, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко 13 сентября. Мера коснется земельного и природоохранного законодательства, уточнила она.

"Попросили председателя правительства дополнительно поручить нам внести изменения в законодательство в целях безусловного, автоматического применения данных с БАС [беспилотных авиационных систем. — ЗАКС.Ру] в качестве доказательной базы при обнаружении различных нарушений. От земельного до природоохранного законодательства", — написала Абрамченко в своем Telegram-канале по итогам прошедшей накануне стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам чиновницы, с 2024 года беспилотники будут использоваться при мониторинге лесных пожаров и состояния особо охраняемых природных территорий, для слежения за недрами и свалочными полигонами, а также за водными объектами. Также устройства планируется примерять в сельскохозяйственной сфере.

Фото: pixabay