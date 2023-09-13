Петербурженка получила условный срок за фантазии о бомбе в парке

Ложное сообщение о якобы заложенной бомбе (ч. 2 ст. 207 УК РФ) обернулось для жительницы Петербурга тремя годами условного срока, сообщила 13 сентября объединенная пресс-служба судов города. Приговор Галине Озеровой огласили в зале Приморского районного суда.

Как установил суд, вечером 2 июля Озерова позвонила с чужого стационарного телефона в дежурную часть отдела полиции № 25 по Приморскому району и сообщила о том, что под сценой в парке 300-летия Петербурга заложено взрывное устройство. Прибывшие на место специалисты ничего подобного не обнаружили.

Озерова вину признала, дело рассматривали в особом порядке. Суд приговорил ее к трем годам колонии условно с двухлетним испытательным сроком.

Фото: ЗАКС.Ру