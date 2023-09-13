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Новости 12:59

Волонтер народного мемориала Немцова в Москве задержан по делу об оправдании терроризма

фото ЗакС политика Волонтер народного мемориала Немцова в Москве задержан по делу об оправдании терроризма

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве активиста Евгения Мищенко по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщил 13 сентября Telegram Avtozak LIVE. О задержанном известно, что он выступает волонтером народного мемориала на месте убийства политика Бориса Немцова.

По информации канала, задержание произошло 11 сентября. 
Активистка Ирина Яценко уточнила, что силовики подошли к Мищенко поздно вечером неподалеку от дома, где тот живет. "Жена об аресте узнала только вчера ночью, когда ей написал следователь", — добавила она.

Что именно стало причиной возбуждения уголовного дела, неизвестно. Ожидается, что в среду Бабушкинский суд Москвы изберет активисту меру пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру


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