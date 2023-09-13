Волонтер народного мемориала Немцова в Москве задержан по делу об оправдании терроризма

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве активиста Евгения Мищенко по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщил 13 сентября Telegram Avtozak LIVE. О задержанном известно, что он выступает волонтером народного мемориала на месте убийства политика Бориса Немцова.

По информации канала, задержание произошло 11 сентября.

Активистка Ирина Яценко уточнила, что силовики подошли к Мищенко поздно вечером неподалеку от дома, где тот живет. "Жена об аресте узнала только вчера ночью, когда ей написал следователь", — добавила она.

Что именно стало причиной возбуждения уголовного дела, неизвестно. Ожидается, что в среду Бабушкинский суд Москвы изберет активисту меру пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру