Участник стычки с полицейским освобожден из зала Невского суда

Невский районный суд огласил приговор фигуранту дела об оскорблении полицейского и нападении на него (ст.319, ч.1 ст.318 УК РФ), сообщила 13 сентября объединенная пресс-служба судов. На конфликт с правоохранителем молодого человека толкнуло стремление защитить младшего брата.

Как установил суд, вечером 31 марта наряд полиции прибыл в ТЦ "Порт Находка" из-за сообщения о нападениях подростков на посетителей торгового центра. Силовики попытались задержать одного из несовершеннолетних, что не понравилось его старшему брату. Движимый родственными чувствами, Эльдар Мехтиев публично оскорбил правоохранителя, после чего ударил его кулаком в скулу и сорвал погон с левого плеча. Вслед за этим он схватил оппонента за локоть и оттянул вправо и высказал в его адрес угрозы насилия. Потерпевший услышанное "воспринял реально", уточнили в судебной пресс-службе.

Мехтиев признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел его молодой возраст и состояние здоровья, отсутствие судимостей, занятие благотворительностью и тяжкие заболевания его матери. В качестве наказания ему назначили 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. С учетом проведенного времени в СИЗО его отпустили на свободу немедленно по завершении заседания.

Фото: ЗАКС.Ру