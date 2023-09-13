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Новости 15:07

Из-за смерти петербурженки после пластической операции завели уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за смерти петербурженки после пластической операции завели уголовное дело

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета возбудили уголовное дело в связи со смертью жительницы города, наступившей после некачественно проведенной пластической операции. Его будут расследовать по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека), сообщает ведомство.

Силовикам известно, что неделю назад 48-летней женщине провели операцию в частной клинике "Абриелль" на Васильевском острове. После совершенных процедур ее оставили на двое суток в стационаре под наблюдением. За это время состояние пациентки сильно ухудшилось, решено было срочно перевести ее в государственное медучреждение, где женщину не сумели спасти.

Информационный центр СК отмечает, что представители частной клиники скрывали информацию о состоянии пациентки от ее родственников.

Фото: ЗАКС.Ру


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