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Новости 15:50

Из-за мужчины в противогазе и с ружьем в Гатчине закрыли школы и садики

фото ЗакС политика Из-за мужчины в противогазе и с ружьем в Гатчине закрыли школы и садики

Жителей Гатчины утром и днем 13 сентября напугал подозрительный мужчина, который гулял по городу с противогазом на голове и с ружьем в руках. Впервые его заметили возле железнодорожной станции Татьянино, передает издание 78.ru.

Полиция активизировала свои усилия для поимки опасного гражданина. Вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин сообщил о закрытии нескольких школ и детских садов.

Подозреваемого мужчину удалось задержать. Как рассказали соседи задержанного, ему около пятидесяти лет и он давно отличается странным поведением.

UPD 16:45 ГУ МВД сообщило о начавшейся проверке инцидента. Задержанный рассказал, что с оружием в руках участвовал в съемке некоего видеоролика. У него изъяли два пневматических пистолета и пневматическое ружье.

Фото: ЗАКС.Ру


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