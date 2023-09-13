В Сестрорецке напали на инспектора комитета по природопользованию

В заказнике "Сестрорецкое болото" произошел конфликт с использованием физической силы между нарушителем природоохранного законодательства и сотрудником профильного комитета Смольного.

Во время патрулирования территории чиновники заметили граждан, плывущих на моторной лодке по акватории, что наказывается административным штрафом по статье 8.39 КоАП. При попытке остановить нарушителя госслужащие столкнулись с неповиновением и оскорблениями, о чем сообщает пресс-служба комитета по природопользованию. Более того, управлявший катером мужчина скинул одного из инспекторов в воду. На место происшествия вызвали полицейских.

В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру