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Муниципал 17:01

В Петербурге дали десять суток ареста посетителю муниципального праздника

фото ЗакС политика В Петербурге дали десять суток ареста посетителю муниципального праздника

Кировский районный суд Петербурга отправил в спецприемник на десять суток местного жителя Артема Андрианова, передает объединенная пресс-служба городских судов. Его признали виновным в пропаганде экстремизма (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Суд установил, что в минувший уик-энд Адрианов посетил праздник под названием "Памяти прадедов достойны!", организованный муниципалитетом "Морские ворота". Там он, согласно административному протоколу, пропагандировал деятельность украинских националистических организаций, запрещенных в России, и выкрикивал соответствующие лозунги.

Нарушитель вину признал, сославшись на алкогольное опьянение и связанное с ним невменяемое состояние.

Фото: ЗАКС.Ру


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