Жители Лиговки недовольны обращением муниципалов с деревьями

Жители МО "Лиговка-Ямская" рассказали о неудачно складывающейся коммуникации с представителями муниципалитета. Как сообщает портал MR7, по заказу муниципалов специалисты по благоустройству обрезали деревья во дворе дома №51 по набережной Обводного канала.

Жителям удалось узнать, что ранее местная администрация получила жалобы на избыточную длину ветвей, которая якобы мешала посетителям детской площадки. В результате от раскидистых деревьев остались голые стволы. Главный специалист по благоустройству "Лиговки-Ямской" Дмитрий Груздев подтвердил, что просьб совершить так называемую санитарную обрезку поступало много.

С ним не согласна активистка Кира Коваленко, считающая, что двор лишился важной составляющей.

"Теперь вся пыль с трассы и соседнего автовокзала прямиком пойдёт в наши окна", - предрекла местная жительница.

Фото: ЗАКС.Ру