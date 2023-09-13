В Петербурге починили асфальт на половине проспекта Стачек

Половину дорожного полотна, покрывающего проспект Стачек на юге Петербурга, привели в нормативное состояние, передает пресс-служба Смольного.

Работы на отрезке 4,26 км провели в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", в который включают наиболее загруженные магистрали.

На отрезке от Нарвских ворот до Кронштадтской площади проспект не ремонтировали свыше пяти лет. За это время дорожное полотно, по которому проложены также трамвайные рельсы, покрылось выбоинами и просадками. На дефекты чиновники получали жалобы.

Для укладки двух слоев современного дорожного покрытия специалисты использовали 23 тысячи тонн асфальта.

фото: gov.spb.ru