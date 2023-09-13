Из-за действий еще одной управляющей компании в Петербурге возбудили дело

В Петербурге накануне возбудили очередное дело в связи с нарушениями со стороны управляющей компании. Речь идет о фальсификации протокола общего собрания членов гаражно-строительного кооператива. По версии следствия, к этому причастен сотрудник управляющей компании, отвечающей за один из жилых комплексов в Басковом переулке.

Причиной махинаций считают желание сменить главу правления кооператива, о чем сообщает региональное управление СК. Дело завели по ч.1 ст.170.1 УК (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета).

Вместе с тем, силовики продолжают следственные действия в рамках дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), возбужденному в отношении гендиректора ООО "Жилкомсервис №1 Кировского района". По версии СК, гендиректор управляющей компании незаконно распорядилась более 60 млн рублей, собранными за жилищно-коммунальные услуги с жителей многоэтажек. Вместо Водоканала средства пошли на счета аффилированных с фигуранткой фирм-однодневок.

фото: пресс-служба СК