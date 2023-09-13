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В четверг в Петербурге будет действовать желтый уровень погодной опасности

фото ЗакС политика В четверг в Петербурге будет действовать желтый уровень погодной опасности

Петербургское правительство в преддверии перемены погоды объявило желтый уровень климатической опасности. Потенциально опасная погода будет ждать горожан в течение всего четверга: с девяти утра и до девяти вечера.

В это время следует ожидать дождей, гроз и сильного ветра, который в прибрежных районах способен будет достигать 15 метров в секунду.

Как обычно в таких случаях, чиновники призывают автовладельцев отказаться от управления транспортом из-за повышенного риска аварий, а пешеходов - проявлять особую осторожность.

Отметим, что в начале недели в городе наблюдалась аномально теплая для второй декады сентября погода: воздух прогревался до +25 градусов, а осадков и сильного ветра не было.

фото: pixabay


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