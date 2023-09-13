С начала года курица в России в среднем подорожала почти на 18%

Сильнее всех остальных категорий товаров в течение августа в России подорожали мясо и птица, о чем говорится в свежем отчете Росстата. Розничные цены на них в среднем выросли на 4,01%. С начала года мясо и птица подорожали более чем на 9%, причем охлажденная и мороженая курица с начала года выросла в цене на 17,78%.

За минувший месяц общий индекс потребительских цен в стране поднялся на 0,28%. Самый заметный рост наблюдается в категории непродовольственных товаров (1,14%), среди которых каждую неделю дорожали бензин и дизельное топливо.

Из социально значимого продовольствия в августе подорожало: подсолнечное масло - на 1,54%, сахар - на 1,16%, куриные яйца - на 1,01%.

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