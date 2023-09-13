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В Петербурге стартовал капремонт 1-го Зимнего моста

фото ЗакС политика В Петербурге стартовал капремонт 1-го Зимнего моста

На 1-м Зимнем мосту через Зимнюю канавку, включенном в реестр федеральных памятников, начался капитальный ремонт. В последний раз его чинили почти семьдесят лет назад, передает пресс-служба Смольного.

Несмотря на почтенный возраст (мост соорудили при Екатерине II), состоянием его основных конструкций специалисты удовлетворены. Они планируют укрепить устои моста посредством свай, отреставрировать гранитные блоки облицовки и тротуара и целиком заменить гидроизоляцию. Покрытие проезжей части тоже обновят.

Летом следующего года приведенную в порядок переправу должны будут открыть для пешеходов и транспорта.

фото: gov.spb.ru


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