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Опубликован список заболеваний, освобождающих от службы по контракту

фото ЗакС политика Опубликован список заболеваний, освобождающих от службы по контракту

На официальном портале правовой информации в среду появился скан приказа, подписанного министром обороны Сергеем Шойгу еще 7 августа.

Документ посвящен заболеваниям, наличие которых освобождает россиян от воинской службы по контракту в периоды мобилизации, военного положения и военного времени.

Всего в перечне содержится 26 различных недугов. Среди них обращают на себя внимание ВИЧ, гепатит, туберкулез, сахарный диабет первого типа, бронхиальная астма, "психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ".

фото: Telegram-канал Минобороны России


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