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Новости 10:58

Минздрав разрешил тестировать обновленный "Спутник V"

фото ЗакС политика Минздрав разрешил тестировать обновленный "Спутник V"

Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических испытаний обновленной вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщило 14 сентября РИА "Новости" со ссылкой на реестр разрешенных клинических исследований.

"Цель клинического исследования: оценка безопасности, реактогенности и иммуногенности векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции", — цитирует информагентство запись в реестре.

Испытания будут проводиться на взрослых добровольцах, к ним планируется привлечь 100 человек. Исследование продлится вплоть до 31 декабря 2024 года.

Также Минздрав разрешил тестирование вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет. Оно тоже продлится до конца следующего года.

Фото: pixabay


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