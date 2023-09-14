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Новости 11:25

Госдума рассмотрит возможность введения запрета на увольнение вдов ветеранов СВО

фото ЗакС политика Госдума рассмотрит возможность введения запрета на увольнение вдов ветеранов СВО

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о запрете увольнения вдов ветеранов спецоперации в течение года после гибели их мужей, следует из электронной базы парламента. Авторами инициативы выступили депутат Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов.

Проект предусматривает внесение поправок в статью 261 Трудового кодекса, регламентирующую гарантии беременным женщинам и гражданам с семейными обязанностями при увольнении.

"В случае гибели или смерти в результате военной травмы ветерана боевых действий, супруга такого ветерана будет защищена от увольнения. Работодатель не сможет расторгнуть с ней трудовой договор за исключением ряда случаев", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточнили авторы, принятие проекта позволит защитить права вдов ветеранов СВО наравне с одинокими матерями, воспитывающими детей-инвалидов до их совершеннолетия и женщинами с детьми до трех лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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