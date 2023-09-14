В Совфеде допустили возможность блокировки WhatsApp* из-за новостных каналов

Политика России в отношении мессенджера WhatsApp* (принадлежит Meta* — организация признана экстремистской и запрещена в России) должна быть пересмотрена в свете его обновления, вышедшего накануне, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Сенатора встревожила появившаяся возможность создания новостных каналов в приложении.

В своем Telegram-канале Бондарев заявил об "особой обеспокоенности" в связи с обновлением WhatsApp*. До сих пор каналы существовали лишь в "дружественном", по версии сенатора, информационному пространству России мессенджере Telegram.

"Данный путь развития мессенджера и может привести к превращению его в средство информационной войны и источник возникновения фейков об СВО, Вооруженных силах РФ, российской власти, истории нашей страны. Поэтому для проработки механизмов борьбы с данными угрозами, возможности блокировки мессенджера не следует исключать", — поделился соображениями Бондарев.

Сенатор также предложил рассмотреть возможные альтернативы WhatsApp*, назвав тот же Telegram и "Яндекс Мессенджер". По его мнению, американское приложение может представлять угрозу информационной безопасности пользователей. Говоря об этом, он упомянул, что мессенджер принадлежит "экстремистской организации Meta*".

В среду, 13 сентября WhatsApp объявил о запуске масштабного обновления, предполагающего появление новостных каналов. Функция появится более чем в 150 странах мира.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена