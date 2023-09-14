"Ласточки" из Петербурга начнут останавливаться на платформе близ Пулково

Электропоезда "Ласточка", следующие по маршруту из Петербурга в Печоры через Псков, начнут останавливаться на платформе "Аэропорт" близ Пулково. Как уточнили 14 сентября в пресс-службе Октябрьской железной дороги, изменения вступят в силу через три месяца.

"С 10 декабря поезда "Ласточка" № 809, 810, 812, 813, 815, 816, курсирующие по маршруту Санкт-Петербург – Псков – Печоры, будут делать дополнительную остановку на платформе "Аэропорт" (около аэропорта Пулково) для посадки и высадки пассажиров", — поведали в ОЖД.

По утверждению железнодорожников, появление новой остановки не скажется на продолжительности поездки для пассажиров.

Также в дни праздников в 2023 и 2024 году ОЖД планирует запускать дополнительную "Ласточку" между Петербургом и Псковом. Поезд будет делать остановки на станциях "Аэропорт", "Гатчина", "Луга-1", "Плюсса" и "Струги Красные".

Фото: ЗАКС.Ру