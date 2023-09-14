Минувшим летом петербургские ЗАГСы зарегистрировали максимальное количество свадеб за последние годы

В течение летнего свадебного сезона ЗАГСы Петербурга зарегистрировали рекордное за последние годы количество браков, сообщили в администрации губернатора 14 сентября. Самыми популярными среди молодоженов предсказуемо оказались Дворцы бракосочетаний на Английской набережной и на Фурштатской улице.

"За три месяца лета органами ЗАГС Санкт-Петербурга было зарегистрировано 18700 актовых записей о заключении брака. Это почти на 5 % больше, чем в летние периоды любого из предыдущих пяти годов", — рассказали в Смольном.

Средний возраст женихов составил 32 года, невест — 30 лет. При этом самому молодому жениху исполнилось 18 лет, самому пожилому — 96 лет. В случае с невестами разброс составил от 17 до 83 лет.

Комментируя итоги, губернатор Александр Беглов объявил Петербург городом свадебного туризма. "Наш город — признанный центр культурного, делового, медицинского туризма. В последние годы он обрел популярность у влюбленных, которые приезжают из других регионов специально, чтобы зарегистрировать брак в наших красивейший дворцах бракосочетаний", — объявил он.

Сотрудники Дворца бракосочетаний № 1 зарегистрировали 3 149 браков, Дворца бракосочетаний № 2 узаконили отношения 2 927 пар. Также почти по тысяче регистраций провели ЗАГСы Петродворцового и Пушкинского районов.

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