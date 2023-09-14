На петербургский завод Estel завели антимонопольное дело

После жалоб со стороны конкурентов Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении фирмы Estel, чьи петербургские заводы производят косметические средства. Как сообщает ведомство, с заявлением на ООО "Юникосметик" (юрлицо завода) выступило ООО "ИФБ" (фирма Kapous). Теперь антимонопольщики проверят деятельность Estel на предмет нарушений закона о защите конкуренции, для чего создана специальная комиссия.

Спор между хозяйствующими субъектами возник из-за названия краски для волос. Обе компании выпускали товар марки Blond bar. Два года назад Estel зарегистрировал товарный знак Blond bar couture и потребовал от конкурента прекратить использовать спорное наименование.

У Estel в Петербурге два завода: на Пискаревке и в Колпино.

фото: pixabay