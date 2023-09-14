Вишневский попросил чиновников освободить проход к "Петришуле"

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский откликнулся на жалобы горожан, которым с конца августа перегородили проход к одной из старейших школ — "Петришуле" на Невском, 22-24. Утверждается, что на сегодняшний день по инициативе товарищества собственников жилья перекрыты арочные проезды со стороны Малой Конюшенной улицы.

Вишневский обратился в комитет имущественных отношений с просьбой обеспечить свободный доступ к учреждению его регулярным посетителям.

"Я – за право собственников жилья ограничивать доступ в свой двор. В том числе, от посторонних машин. Но все это точно не должно нарушать права школьников и родителей", - написал законотворец в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, проблема требует срочного разрешения.

Фото: ЗАКС.Ру