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Новости 16:25

Нежелательной в РФ признали EastCham Finland*

фото ЗакС политика Нежелательной в РФ признали EastCham Finland*

Генпрокуратура объявила нежелательной в России деятельность неправительственной организации EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry (EastCham Finland)*, имеющей представительство в Петербурге.

В ведомстве считают, что программные цели организации изменились после начала военной спецоперации на Украине и что теперь она не содействует развитию российско-финляндских торговых отношений. Наоборот, представители НПО пропагандируют и популяризируют отказ от экономических связей с Россией.

Упоминает прокуратура и "своего рода консалтинг финских компаний относительно незаконных способов покинуть российский рынок". 

Резюмируя, надзорный орган постановил, что деятельность EastCham Finland* не соответствует заявленным целям и имеет политическую составляющую.

*Генпрокуратура объявила нежелательной в РФ организацию EastCham Finland

Фото: ЗАКС.Ру


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