Депутаты хотят объявить конкурс на разработку логотипа к 30-летию ЗакСа

Депутаты Законодательного собрания Петербурга подготовили проект постановления об учреждении конкурса среди "творческой студенческой молодежи" на разработку логотипа празднования 30-летия городского парламента. Авторы документа — лидеры всех фракций ЗакСа.

Они предложили выплатить премии тем, кто займет первые три призовых места. За 1 место — 50 тысяч рублей, за 2 место — 30 тысяч рублей, за 3 место — 10 тысяч рублей, следует из проекта постановления. Там же уточняется, что деньги пойдут из сметы расходов ЗакСа.

По предложенному положению конкурса, его планируют проводить с 25 сентября по 24 ноября 2023 года, а итоги должны быть подведены 8 декабря. Участие принять смогут не все студенты, а только те, в вузах и ссузах которых есть образовательные программы по искусству. Представленный логотип должен отвечать трем аспектам: ясность (должен быть понятным), распознаваемость и лаконичность.

Выбирать победителя будут сами депутаты. В конкурсную комиссию пройдут по одному представителю от каждой фракции, сказано в проекте постановления.

Напомним, ЗакС в нынешнем его виде основан в 1994 году.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру