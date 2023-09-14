Петербургские камеры фотовидеофиксации проследят за непристегнутыми водителями

На следующей неделе камеры фотовидеофиксации в Петербурге начнут в пробном режиме следить за водителями, которые управляют автомобилями, не пристегнувшись ремнем безопасности. Как сообщает пресс-служба Смольного, с 20 сентября нарушителей будут штрафовать на одну тысячу рублей в соответствии со статьей 12.6 КоАП.

"Город целенаправленно движется к тому, чтобы повышать культуру вождения и соблюдение правил дорожного движения", - прокомментировал нововведение вице-губернатор Станислав Казарин.

На сегодняшний день на территории Петербурга установлено десять комплексов фотовидеофиксации, способных выявлять непристегнутых водителей, и все они расположены либо в пригородах, либо на окраинах. Два таких рубежа находятся в Колпино, по одному — в Пушкине и Петро-Славянке.

Фото: ЗАКС.Ру