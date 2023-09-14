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Новости 17:05

Бастрыкин велел возбудить дело из-за уничтожения захоронений блокадников

фото ЗакС политика Бастрыкин велел возбудить дело из-за уничтожения захоронений блокадников

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил коллегам в Ленобласти возбудить уголовное дело в связи со скандалом вокруг уничтожения захоронений останков в деревне Канисты под Колтушами. 

Как сообщает информационный центр СК, в ведомство пожаловались на уничтожение госпитального захоронения останков блокадников и красноармейцев. Утверждается, что обнаруженные два года назад останки вывезли в неизвестное место. Автор жалобы предположил, что владелец земли решил освободить ее от захоронения с целью последующей застройки.

Бастрыкин намерен лично проконтролировать исполнение своего поручения и ход расследования.

фото: пресс-служба СК


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