Петербургский депутат хочет защитить права коллег, решивших отправиться на СВО

Депутат Законодательного собрания Петербурга Всеволод Беликов ("Единая Россия") подготовил федеральную законодательную инициативу, предусматривающую сохранение рабочего места депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, призванных на службу в рамках мобилизации или решивших отправиться на специальную военную операцию в качестве добровольцев.

Согласно тексту инициативы, за такими депутатами гарантированно будет сохраняться замещаемая государственная должность на период прохождения военной службы. При этом зарплату парламентарии в таком случае получать не будут. Кроме того, их не коснется угроза утраты мандата из-за отсутствия в течение полугода. Документ опубликован на сайте городского парламента.

В разговоре с ЗАКС.Ру депутат Беликов пояснил, что сейчас избранные депутаты региональных парламентов не защищены, в отличие от других лиц, замещающих государственные должности.

- При более тщательном рассмотрении нам стало понятно, что все, кроме депутатов, имеют трудовой договор. В этой связи лица, призванные на воинскую службу, защищены изменениями, которые были внесены в трудовое законодательство на федеральном уровне. Их стаж не прерывается, это основание для возвращения на должность. В начале СВО эти вещи были отрегулированы. Однако депутаты из этой истории вылетают напрочь, потому что у нас нет трудового договора, - рассказал Беликов.

Беликов предполагает, что инициатива получит отрицательный отзыв Совета законодателей, однако депутат считает важным обратить внимание на право парламентариев по желанию идти в ряды Вооруженных сил и других силовых структур и сохранить мандат.

- Вопрос, который требует внимательной проработки, чтобы эта категория людей понимала, как их права защищены. Если меня призовут — я пойду, но мне хотелось бы, чтобы мои люди [помощники] не были уволены, и я не хочу терять стаж. Я бы надеялся, что я вернусь и приду на свой пост. На время моего отсутствия заместитель председателя комитета [по законодательству, который возглавляет Беликов] выполнял бы обязанности, - рассуждает единоросс.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру