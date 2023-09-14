ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:50

В Коми открыли памятник погибшему участнику СВО

фото ЗакС политика В Коми открыли памятник погибшему участнику СВО

Глава республики Коми Владимир Уйба открыл памятник участнику военной спецоперации, погибшему в зоне боевых действий. Таким образом увековечили память Александра Власенкова, посмертно награжденного званием Героя России. Монумент открыли в его родном поселке Благоево, чему Уйба посвятил видеообращение в своем Telegram-канале.

Ефрейтор Власенков имел специальность разведчика-снайпера и отправился на спецоперацию как доброволец. Утверждается, что 2 сентября прошлого года он погиб, прикрывая собой товарищей, и тем самым спас их жизни.

Именем Власенкова также названа школа в его поселке.

фото: Владимир Уйба / Telegram (скриншот видео)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама