В Коми открыли памятник погибшему участнику СВО

Глава республики Коми Владимир Уйба открыл памятник участнику военной спецоперации, погибшему в зоне боевых действий. Таким образом увековечили память Александра Власенкова, посмертно награжденного званием Героя России. Монумент открыли в его родном поселке Благоево, чему Уйба посвятил видеообращение в своем Telegram-канале.

Ефрейтор Власенков имел специальность разведчика-снайпера и отправился на спецоперацию как доброволец. Утверждается, что 2 сентября прошлого года он погиб, прикрывая собой товарищей, и тем самым спас их жизни.

Именем Власенкова также названа школа в его поселке.

фото: Владимир Уйба / Telegram (скриншот видео)