Петербургское "Яблоко" хочет избавить НКО от налога на имущество

На комиссии петербургского ЗакСа по социальной политике фракция "Яблоко" представила законопроект, освобождающий социально-ориентированные НКО от уплаты налога на имущество. По оценке партии, ставка налога 1,5% для юридических лиц чувствительна для благотворительных некоммерческих организаций. Среди тех, кому налог заметно осложняет жизнь, депутат Борис Вишневский назвал организации "Апрель", "Перспективы" и "Новые перспективы".

С начала прошлого года работающие в городе НКО должны отчислять в бюджет плату за помещения, которые имеются в их распоряжении. Например, из-за специфики работы НКО "Перспектива" на уплату имущественного налога у нее уходит примерно по миллиону рублей в год.

"Некоммерческий — то есть не направленный на извлечение прибыли характер деятельности СО НКО и благотворительных фондов определяет критическую зависимость их устойчивости от налагаемых государством обязательств, в том числе в сфере налогообложения", - отметил Вишневский на заседании комиссии.

Инициатива "Яблока" не была одобрена в Смольном, но 14 сентября нашла понимание у парламентариев. Глава профильной комиссии Александр Ржаненков при поддержке других ее членов предложил для доработки законопроекта создать рабочую группу, которая бы в том числе учитывала замечания чиновников.

Фото: ЗАКС.Ру