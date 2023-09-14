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Петербургское "Яблоко" хочет избавить НКО от налога на имущество

фото ЗакС политика Петербургское "Яблоко" хочет избавить НКО от налога на имущество

На комиссии петербургского ЗакСа по социальной политике фракция "Яблоко" представила законопроект, освобождающий социально-ориентированные НКО от уплаты налога на имущество. По оценке партии, ставка налога 1,5% для юридических лиц чувствительна для благотворительных некоммерческих организаций. Среди тех, кому налог заметно осложняет жизнь, депутат Борис Вишневский назвал организации "Апрель", "Перспективы" и "Новые перспективы".

С начала прошлого года работающие в городе НКО должны отчислять в бюджет плату за помещения, которые имеются в их распоряжении. Например, из-за специфики работы НКО "Перспектива" на уплату имущественного налога у нее уходит примерно по миллиону рублей в год.

"Некоммерческий — то есть не направленный на извлечение прибыли характер деятельности СО НКО и благотворительных фондов определяет критическую зависимость их устойчивости от налагаемых государством обязательств, в том числе в сфере налогообложения", - отметил Вишневский на заседании комиссии.

Инициатива "Яблока" не была одобрена в Смольном, но 14 сентября нашла понимание у парламентариев. Глава профильной комиссии Александр Ржаненков при поддержке других ее членов предложил для доработки законопроекта создать рабочую группу, которая бы в том числе учитывала замечания чиновников.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Ржаненков Александр Николаевич 




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