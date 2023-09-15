В Смольном хотят защитить пляжи Петербурга от размыва берегов

В 2024 году власти Петербурга намерены заняться благоустройством пляжей с учетом мнения геологов и климатологов, рассказал зампред комитета природопользованию и охране окружающей среды Иван Серебрицкий. По его словам, следование рекомендациям специалистов позволит уберечь берега от размыва.

"На следующий год будет проведена работа по благоустройству основных пляжей, <...> но работы будут проводиться с учетом требований и мнения специалистов - геологов, климатологов", — приводит ТАСС слова Серебрицкого, произнесенные на конференции в Карельском научном центре РАН.

Чиновник упомянул случаи, когда стихия губила раздевалки на городских пляжах, а некоторые конструкции способствовали ускорению размыва берега. Теперь Смольный намерен привлечь к работе специалистов Всероссийского геологического института и Главной геофизической обсерватории имени Воейкова. При этом, поскольку власти Петербурга не могут вести работы на Финском заливе, им потребуется заручиться поддержкой федеральных властей. Серебрицкий выразил надежду на то, что это произойдет.

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