В ближайшее время правительство может сменить главу Росавиации

Глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько в ближайшее время может лишиться занимаемой должности, сообщили 15 сентября "Известия" со ссылкой на свои источники. По словам одного из них, это может произойти в течение пятницы.

Как рассказал газете источник в Минтрансе, в числе возможных претендентов на освободившийся пост числятся заместитель Нерадько Владимир Потешкин и глава Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой. Также не исключено существование иных кандидатов.

В свою очередь, источники РБК назвали в числе возможных претендентов того же Потешкина, а вместе с ним другого заместителя нынешнего главы Росавиации Дмитрия Ядрова.

Как сообщают "Известия", решение об отставке Нерадько принято на уровне правительства. В 2022 году чиновник получил замечание от кабмина за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Речь шла о неисполнении поручений правительства и главы Минтранса Виталия Савельева, рассказывал изданию его источник.

Пост главы Росавиации Нерадько занимает с 2009 года.

Фото: ЗАКС.Ру