Комитет ЗакСа поддержал стимулирование разработки беспилотников

Комитет по законодательству парламента Петербурга на заседании 15 сентября поддержал законопроект о расширении целей и принципов научно-технической политики города. Согласно документу, стимулирование разработки, внедрения, развития и использования должно распространяться также на беспилотные авиасистемы (БАС) и беспилотные летательные аппараты (БЛА). Также эти области должны получать господдержку:

- Внести пункт, в соответствии с которым беспилотные воздушные суда и беспилотные авиационные системы получают государственную поддержку в этой сфере, - добавил глава комитета Всеволод Беликов.

На заседании комитета присутствовали представители компаний, занимающиеся производством БАС и БЛА. Они идею депутатов поддержали.

Напомним, депутаты ЗакСа уже меняли пункт о стимулировании разработки и развития научно-технических систем в 2022 году. Тогда в норму добавили норму о поддержке технологий искусственного интеллекта и робототехники.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.РУ