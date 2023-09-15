Митянина рассказала об организации летней занятости подростков

Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила, что летом многие районы города трудоустраивали подростков. Об этом она рассказала во время своей пресс-конференции в "Интерфаксе" 15 сентября.

В частности, в Калининском районе детей привлекают для работы на улице, за что те получают зарплату, рассказала Митянина. Участвуют подростки 14-15 лет, уточнила омбудсмен. Также, по ее словам, организуются различные досуговые мероприятия.

- То есть дети не болтаются в каких-то сомнительных компаниях, не проводят свой досуг, как им в голову взбредет, а все-таки находятся под контролем взрослых. Я считаю, что это обязательный элемент управления этими процессами, - заявила Митянина.

Омбудсмен добавила, что самое критичное в летнем отдыхе — неорганизованный досуг: когда ребенок ничем не занят и когда родители вынуждены оставить его одного. Иногда это приводит к трагическим последствиям, сказала уполномоченная. По словам Митяниной, за лето в Петербурге утонули 11 детей.

- Мы призываем родителей не оставлять без внимания подростков, - сказала омбудсмен.

Она напомнила и о случаях попадания несовершеннолетних в ДТП. Это говорит о том, что ребенок был один и не был обучен правилам дорожного движения, считает Митянина.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру