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Новости 13:35

Митянина против недопуска в школы детей мигрантов без знания русского языка

фото ЗакС политика Митянина против недопуска в школы детей мигрантов без знания русского языка

Уполномоченная по правам человека в Петербурге Анна Митянина заявила, что она против ограничения в правах на обучение детей мигрантов. Об этом она сказала во время пресс-конференции "Интерфакса".

Ведущая напомнила омбудсмену о законодательной инициативе: не принимать в школы детей, которые не знают русского языка. Митянина сказала, что не слышала о такой идее. 

- Как юрист я бы возражала против этого. Мы обязаны обеспечить детям основное общее образование. <...> Только потому что ребенок не имеет на старте таких возможностей говорить свободно... Дети же быстро образовываются, - сказала Митянина.

Она отметила, что опыт Петербурга и конкретных школ свидетельствует о том, что в городе успешно справляются с этой проблемой. Омбудсмен добавила, что для попадания к ней на прием не обязательно иметь российское гражданство и петербургскую прописку. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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