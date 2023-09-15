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Очередная проверка систем оповещения в Петербурге пройдет 4 октября

фото ЗакС политика Очередная проверка систем оповещения в Петербурге пройдет 4 октября

Проверка городской системы оповещения об угрозах состоится в Петербурге 4 октября, рассказали в комитете по информатизации и связи. Мероприятия продлятся утром в течение получаса.

"На всей территории города включат электромеханические сирены, уличные громкоговорители и специализированные технические средства оповещения. Также будут задействованы некоторые телеканалы и радиостанции", — перечислили в комитете.

Проверки системы оповещения в Петербурге традиционно проводятся два раза в год, в марте и октябре. В Ленобласти проверка состоялась на этой неделе, 13 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру


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