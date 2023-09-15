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Новости 15:11

В Петербурге по делу об экстремистском сообществе арестовали мигранта

фото ЗакС политика В Петербурге по делу об экстремистском сообществе арестовали мигранта

Калининский районный суд Петербурга отправил в следственный изолятор уроженца Узбекистана, которого обвиняют в координации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК).

Как передает объединенная пресс-служба городских судов, под стражей арестант пробудет как минимум до 12 ноября.

По версии силовиков, мигрант создал и администрировал сообщество в Telegram, в котором пропагандировал идеологию религиозного движения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В вину ему также ставятся некие "иные действия", представляющие собой продолжение деятельности запрещенной организации.

Приверженцы "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* полагают, что в мире не осталось "истинных" мусульман, кроме их единомышленников.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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