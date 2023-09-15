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Новости 15:50

Суд восстановил на работе уволенного петербургского полицейского

фото ЗакС политика Суд восстановил на работе уволенного петербургского полицейского

Невский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск полицейского Владимира Ефименко, оспаривавшего свое увольнение в мае прошлого года из органов внутренних дел. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, истец счел процедуру увольнения по выслуге лет проведенной некорректно и с нарушениями закона.

Согласно заявлению полицейского, с ним не провели беседу об основаниях увольнения и о полагающихся выплатах и компенсациях. Более того, Ефименко утверждал, что его подписи на связанных с увольнением документах были сфальсифицированы.

Суд обязал УМВД по Невскому району восстановить истца на службе и выплатить ему более 358 тысяч рублей упущенного заработка за время вынужденного прогула, а также 10 тысяч рублей возмещения морального ущерба.

Фото: ЗАКС.Ру


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