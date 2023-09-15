На Дворцовой площади задержали петербуржца с пацифистским плакатом

Петербургские полицейские прервали одиночный пикет, который 15 сентября устроил на Дворцовой площади житель города Александр Шахов. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, мужчина демонстрировал прохожим плакат с пацифистским лозунгом и с изображением украинского флага.

Активиста увезли в отдел полиции №78 на улице Чехова. Первоначально силовики хотели составить на него протокол о нарушении коронавирусных ограничений (ст. 8-6-1 КоАП СПб), что грозило бы штрафом в 4 тысячи рублей. Впоследствии их позиция изменилась: было решено оформить активиста по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Если это случится, то штраф может составить до 50 тысяч рублей.

Шахова собираются оставить в участке до суда.

UPD 19:00 Активиста отпустили из полиции сразу с двумя протоколами: о дискредитации армии и о нарушении городских коронавирусных ограничений.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру