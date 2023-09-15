Чиновники выиграли у петербуржца дело о перепланировке в квартире дома-памятника

Администрация Центрального района Петербурга одержала победу в судебном споре с жителем города Владиславом Озерским, который совершил самовольную перепланировку в двухкомнатной квартире дома №50 по набережной Фонтанки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Дом 1916 года постройки имеет статус регионального памятника и охраняется КГИОП.

Чиновники пожаловались в Куйбышевский районный суд на увеличение одной из комнат посредством переноса перегородки, а также на демонтаж еще нескольких перегородок, демонтаж унитаза, ванны и раковины. Разрешение на проведенные работы органы власти не выдавали.

Суд дал Озерскому четыре месяца на приведение квартиры в исходное состояние. В противном случае с него взыщут 50 тысяч рублей неустойки, после чего за каждый день промедления он должен будет выплачивать государству по 3 тысячи рублей вплоть до исполнения судебного решения.

Фото: ЗАКС.Ру