Одобрено строительство еще двух детских садов на юге Петербурга

Чиновники из петербургского Госстройнадзора санкционировали строительство двух детских садов в южной части города. Оба проекта включают в себя благоустройство близлежащей территории.

На Витебском проспекте (Московский район) за счет городского бюджета возведут садик, предназначенный для 142 детей, которых поделят на восемь групп. В нем организуют спортивный и музыкальный залы, помещения для занятий в кружках и бассейн. Объект займет площадь 4,2 тысячи кв. метров.

Расходы на второй садик возьмет на себя уже девелопер, занятый жилой застройкой в Пушкинском районе. Учреждение разместят на Соколиной улице в Шушарах. Оно будет способно вместить 250 детей, в распоряжении которых тоже окажутся бассейн, физкультурный и музыкальный залы.

фото: gov.spb.ru