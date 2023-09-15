Сотруднику "Мостотреста" избрали меру пресечения в рамках дела о взятке

Красногвардейский районный суд Петербурга в рамках коррупционного дела отправил под домашний арест сотрудника ГБУ "Мостотрест" Александра Албина. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его подозревают в получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК). Предварительная мера будет действовать как минимум до 12 ноября.

По версии следствия, будучи начальником управления механизации, Албин требовал от других сотрудников ГБУ ежемесячную взятку в обмен на покровительство по службе.

На этой неделе чиновника взяли с поличным после получения части взятки в размере 7 тысяч рублей. Деньги, переданные участником оперативно-розыскных мероприятий, предназначались как ему лично, так и одному из руководителей "Мостотреста".

Фото: ЗАКС.Ру